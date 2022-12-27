Велич "другої армії світу" за 10 місяців повномасштабного вторгнення встигли побачити по всьому світу. Але не росіяни, які вважають, що у них дійсно найсильніше та найбоєздатніше військо. Одиниці, розповідає 24 канал, які заперечують це, нариваються на агресію дикого стада.

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Висловила сумнів у "величі Росії"

Ролик, про який ми розповімо далі, зняли ще 16 грудня та виклали у місцеві пабліки. До нас він дійшов з певним запізненням. Але це не заважає продемонструвати, проти якого народу ми воюємо.

Отже, жінка поважного віку їхала в автобусі та взяла участь в обговоренні так званої "спецоперації". Сталося це у місті Долгопрудний, що під Москвою. Бабця розповіла, що двічі за життя побувала в Україні, але стосунку до неї не має.

Водночас вона розкритикувала забезпечення "мобіків", яких женуть на вірну смерть. Також емоційно наголошувала, що російське військо розграбоване. Таким чином ця панянка висловила сумнів у тому, що Росія таки "вєлікая страна".

Я кажу: "Імперія. Імперія така на табуретках",

– наголосила вона.

В якийсь з моментів з сусіднього крісла встає чоловік і починає шарпати бабусю. Він її силою витягнув з салону автобуса та під час зупинки транспортного засобу виштовхав на вулицю.

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Традиційно для цієї "великої країни", ніхто не допоміг жінці. Спробував щось заперечити хлопець. Мовляв, не можна так поводитися з бабцею, але його ніхто не послухав.

Проблеми росіян через війну лише ростуть