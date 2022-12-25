Про це розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, пише 24 канал. За його словами, російські в'язні під Бахмутом воюють практично в цивільному одязі.
Зверніть увагу У Росії загалом залишилося 460 ракет: Арестович закликав не ігнорувати повітряну тривогу
Окупанти під Бахмутом воюють у цивільному
Він скептично оцінив інформацію про те, що в Росії планують призвати ще 300 тисяч людей на військову службу. Арестович наголосив, що в Росії серйозні проблеми зі спорядженням.
Половина чи біля того вже у цивільному – чи у навколовоєнній формі. І наступні 300 тисяч – я не знаю, який там буде призов: у що їх одягатимуть, чим споряджатимуть. Автомат, три магазини, гранат немає,
– сказав Арестович.
Арестович розповів, як росіяни воюють під Бахмутом: дивіться відео
Він зазначив, що росіяни дають на групу з 25 осіб одного досвідченого військового з автоматом та прицілом нічного бачення. Він зіронізував, що в Росії вважається, що це "страшна штурмова сила, яка зараз усіх переможе".
Яка ситуація під Бахмутом
- ЗСУ стримують російських військових під Бахмутом з травня 2022 року. Наразі саме там точаться найбільш запеклі та кровопролитні бої. Окупанти ведуть обстріли з усіх видів озброєння та постійно проводять штурмові дії.
- Українські воїни ведуть мобільну оборону та намагаються уникати втрат і не допустити системного прориву ворога. Натомість Росія часто бездумно кидає людей і втрачає техніку й особовий склад, але має як здобуток декілька десятків метрів.
- У ЗСУ повідомляли, що Росія під Бахмутом не досягає ні глобальної, ні тактичної мети у війні. Іноді окупанти прориваються на околиці Бахмута, але ЗСУ вибивають їх і не дають прорвати оборону.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що для росіян захоплення Бахмута лише ідеологічне та медійне питання. Зокрема, у цьому зацікавлені тільки власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин і командувач російської армії Сєргєй Суровікін.