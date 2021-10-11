Все умерли на месте. Дети были 2018 и 2021 года рожд.

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Как случилось несчастье

Женщину звали Ольга. Она взяла детей на руки и выпрыгнула из окна. Соседи услышали громкий крик и звук сильного удара.

На место трагедии приехал муж погибшей, он военнослужащий. У него был настолько сильный шок, он даже не смог назвать свое имя.

Женщина оставила записку

Россиянка оставила предсмертную записку, в которой рассказала причины такого поступка, сообщили в телеграм-канале Shot.

Она сказала, что решила покинуть этот мир раз и навсегда". Однако отметила, что уйти сама не может. По ее словам, мать не может оставлять детей в "тяжелом, мрачном мире". Ольга попросила прощения у своих родных и мужа. Она была уверена, что детей без нее не смогут воспитать, потому что у них будет психологическая травма из-за самоубийства матери.

Кроме того, женщина призналась, что уже лечилась от депрессии. Однако свою жизнь в последнее время Ольга назвала невыносимой, мрачной и неинтересной.

Женщина просила не обвинять никого в том, что произошло.



Погибшая женщина / Фото Shot

Семья жила в доме меньше года

В дом, где случилась трагедия, семья переехала в начале года. Соседи описывали семью положительно.

Теперь прокуратура выясняет обстоятельства и проводит проверку. Открыли уголовное дело по убийству детей.