Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что сегодня на антивоенных акциях уже задержали 543 россиянина. Это произошло в 21 городе.
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Всего с начала войны с Украиной в России задержали 9015 человек,
– сказал он.
Также Геращенко рассказал, что в Екатеринбурге полиция повалила участника протеста против войны в Украине снегом.
Ситуация в Екатеринбурге: смотрите видео
Журналистку, снимавшую эти действия, вытолкали. Сказали, что она мешает сотрудникам полиции. По ее словам, задержанного ударили палкой.
В восточной части России, в том числе городах Томске и Иркутске, также начались митинги против войны.
Митинги в России: смотрите видео
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