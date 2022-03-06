Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що сьогодні на антивоєнних акціях вже затримали 543 росіян. Це сталось у 21 місті.

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Усього з початку війни з Україною в Росії затримали 9015 людей,

– сказав він.

Також Геращенко розповів, що у Єкатеринбурзі поліція повалила учасника протесту проти війни в Україні снігом.

Ситуація в Єкатеринбурзі: дивіться відео

Журналістку, яка знімала ці дії, виштовхнули. Сказали, що вона заважає співробітникам поліції. За її словами, затриманого вдарили палицею.

У східній частині Росії, зокрема містах Томську та Іркутську, також почались мітинги проти війни.

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