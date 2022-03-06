Тепер загарбники здійснюють підготовку до відправки додаткових підрозділів зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Не досягнувши мети оволодіння столицею України за перші дні війни, окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів,

– повідомили в ЗСУ.

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