Також з важливого: американські розвідники не бачать, щоб Росія стягувала резерви для поповнення своїх військ, які напали на Україну. Про це на брифінгу розповів речник міноборони США Джон Кірбі.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У Пентагоні оприлюднили важливі розвіддані по ситуації в Україні

У Пентагоні заявили, що не мають даних про те:

Що Білорусь планує надсилати підрозділи своїх збройних сил в Україну – на допомогу російським окупантам.

І що росіяни стягуватимуть додаткові війська, щоб поповнити свій атакувальний резерв в Україні.

Ми не бачили жодних ознак того, що Путін бачить потребу надіслати додаткові підрозділи з інших регіонів Росії для посилення своїх військ в Україні,

– заявив на брифінгу речник Пентагона Джона Кірбі.

За його словами, Росія може застосувати 150 тисяч солдатів, понад 120 батальйонно-тактичних груп. Та майже всі вони вже перебувають на території України.

Утім, Пентагон застеріг: усе це не означає, що Росія вже не має бойової потужності. Війська ворога в Україні втратили темп наступу, але не всі свої сили.

З іншого боку, у Пентагоні знають і те, що українці також відновили свої сили, і готові до запеклої боротьби.

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