Также из важного: американские разведчики не видят, чтобы Россия стягивала резервы для пополнения своих напавших на Украину войск. Об этом на брифинге рассказал спикер минобороны США Джон Кирби.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

В Пентагоне обнародовали важные разведданные по ситуации в Украине

В Пентагоне заявили, что не имеют данных о том:

Что Беларусь планирует присылать подразделения своих вооруженных сил в Украину – в помощь российским оккупантам.

И что россияне будут стягивать дополнительные войска, чтобы пополнить свой атакующий резерв в Украине.

Мы не видели никаких признаков того, что Путин видит необходимость отправить дополнительные подразделения из других регионов России для усиления своих войск в Украине,

– заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Россия может применить 150 тысяч солдат, более 120 батальонно-тактических групп. И почти все они уже находятся на территории Украины.

Впрочем, Пентагон предостерег: все это не значит, что у России уже нет боевой мощи. Войска врага в Украине потеряли темп наступления, но не все свои силы.

С другой стороны, в Пентагоне знают и то, что украинцы также восстановили свои силы и готовы к ожесточенной борьбе.