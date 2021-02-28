В российской Перми жильцы аварийного дома открыли в нем музей аварийного жилья "Квота Барак". На деньги от экскурсий они хотят приобрести для здания хотя бы входные двери.

Дом на улице Щербакова, 16 признали аварийным еще в 2019 году. Однако власти не спешат выселять жильцов. Этим вопросом планируют заняться только в 2024 году.

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Что известно о необычной экскурсии

Всего за 25 рублей (10 гривен) посетители могут побывать в "ледяной пещере" со сталактитами из мерзлой воды, увидеть настоящую "колонию" грибка, а также положить записку с желанием в трещину в стене.

Кстати, экскурсии проводят не только вживую, но и онлайн. На устрашающий дом посмотрели уже люди из Канады, США и других стран.

Жители дома развесили ироничные наклейки для туристов:

"Подними голову и молись, чтобы не упало".

"Припять. Без радиации".

Жить в таких условиях – унизительно. Это ниже человеческого достоинства. Это можно сравнить с походом в туалет на улице,

– поделился впечатлениями турист из Торонто.

Кстати, название музея "Квота Барак" – это написанная с конца фамилия главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова.

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