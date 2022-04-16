Так, в сети появилось видео, на котором в детском саду в Казани провели "праздник" в поддержку войны против Украины. Дошкольники участвовали в номерах с Z-свастикой.

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Мероприятие устроила директор местного "Центра раннего развития". К выступлению привлекли детей дошкольного возраста – от 2 до 5 лет.

Пока дети участвовали в номерах со Z-свастикой на сцене, их родители смотрели в зале.

Может, президент правильно поступил, что начал войну на Украине, чтобы защитить Дарью, Дину, Софу? Может быть, правильно? Он же вступился за своих. Поднимите руки. Кто согласен? Только честно. Раз, два, три...,

– звучит со сцены.

О чем тогда говорить, если еще с детства гражданам России закладывают в сознание "правду" и путинский режим. По-видимому, у них нет будущего!

Смотрите видео:

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