Так, у мережі зявилося відео, на якому у дитячому садку у Казані провели "свято" на підтримку війни проти України. Дошкільнята брали участь у номерах з Z-свастикою.

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Захід влаштувала директор місцевого "Центру раннього розвитку". До виступу залучили дітей дошкільного віку – від 2 до 5 років.

Поки діти брали участь у номерах з Z-свастикою на сцені, їх батьки дивилися в залі.

Може, президент правильно вчинив, що почав війну на Україні, щоб захистити Дарину, Діну, Софу? Може, правильно? Він же заступився за своїх. Підніміть руки. Хто згоден? Тільки чесно. Раз, два, три...,

– звучить зі сцени.

Про що тоді говорити, якщо ще змалку громадянам Росії закладають у свідомість "правду" і путінський режим. Очевидно, у них немає майбутнього!

Дивіться відео:

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