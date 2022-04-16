Так, у мережі зявилося відео, на якому у дитячому садку у Казані провели "свято" на підтримку війни проти України. Дошкільнята брали участь у номерах з Z-свастикою.

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Захід влаштувала директор місцевого "Центру раннього розвитку". До виступу залучили дітей дошкільного віку – від 2 до 5 років.

Поки діти брали участь у номерах з Z-свастикою на сцені, їх батьки дивилися в залі.

Може, президент правильно вчинив, що почав війну на Україні, щоб захистити Дарину, Діну, Софу? Може, правильно? Він же заступився за своїх. Підніміть руки. Хто згоден? Тільки чесно. Раз, два, три...,
звучить зі сцени.

Про що тоді говорити, якщо ще змалку громадянам Росії закладають у свідомість "правду" і путінський режим. Очевидно, у них немає майбутнього!

Дивіться відео:

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