Об аккредитации представителя талибов сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ.

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О дипломате от талибов сообщил Лавров

В прошлом месяце прибывший в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве,

– сказал Лавров во время встречи в Китае.

Без похвалы талибов не обошлось

Лавров не мог сдержаться и не похвалить то, "как талибы управляют Афганистаном". Мол, им не хватает управленческого опыта, и на них "оказывают давление США", однако "Талибан" "удерживает страну на плаву".

Обратите внимание! Ранее Россия настаивала, чтобы "Талибан" исключили из списка террористических организаций. Сами талибы, чтобы получить поддержку Москвы, признали Крым "российским".