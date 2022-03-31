Про акредитацію представника талібів повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, інформують російські ЗМІ.

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Про дипломата від талібів повідомив Лавров

Минулого місяця прибув до Москви перший афганський дипломат, спрямований новою владою, отримав акредитацію в нашому міністерстві,

– сказав Лавров під час зустрічі у Китаї.

Без похвали талібів не обійшлось

Лавров не міг стриматись і не похвалити те, "як таліби управляють Афганістаном". Мовляв, їм бракує управлінського досвіду і на них "чинять тиск США", проте "Талібан" "утримує країну на плаву".

Зверніть увагу! Раніше Росія наполягала, аби "Талібан" виключили з переліку терористичних організацій. Самі таліби, аби отримати підтримку Москви, визнали Крим "російським".