Про акредитацію представника талібів повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, інформують російські ЗМІ.
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Про дипломата від талібів повідомив Лавров
Минулого місяця прибув до Москви перший афганський дипломат, спрямований новою владою, отримав акредитацію в нашому міністерстві,
– сказав Лавров під час зустрічі у Китаї.
Без похвали талібів не обійшлось
Лавров не міг стриматись і не похвалити те, "як таліби управляють Афганістаном". Мовляв, їм бракує управлінського досвіду і на них "чинять тиск США", проте "Талібан" "утримує країну на плаву".