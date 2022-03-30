Речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на висловлювання глави російського закордонного відомства про окуповані Крим та частину Донбасу.

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Лавров не розуміє процес перемовин

Сергій Лавров демонструє нерозуміння переговорного процесу,

– заявив Ніколенко.

Він наголосив, що питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після того, як Україна відновить над ними свій суверенітет. Під час переговорів у Стамбулі українська делегація представила свої пропозиції щодо досягнення цієї мети.

Нагадаємо, раніше міністр з держави-агресорки сказав, що вважає прогресом у переговорному процесі "розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені".

Зауважимо, що росіянам, за словами українських перемовників, під час зустрічей доводить пояснювати абсурдність їхньої пропаганди буквально по пунктах.

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