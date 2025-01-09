Только с 1 октября по 31 декабря 2024 года в рамках принудительного призыва в российскую армию мобилизовали примерно 300 мужчин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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За отказ вступать в армию Россия угрожает мужчинам

"Оккупационные администрации активизировали давление с целью увеличения объемов призыва в порабощенных общинах Херсонщины и Запорожской области", – пишут в украинской разведке.

По ее данным, россияне заставляют всех мужчин в возрасте до 60 лет становиться на "воинский учет".

Тем, кто пытается избежать участия в войне против Украины, прилетают угрозы. В частности, россияне манипулируют увольнением с работы и лишением любых средств к существованию.

Кроме того, подобная ситуация на Луганщине. Там оккупанты "заманивают" мужчин подписать контракт одноразовыми выплатами.

За жизнь мобилизованного для ведения "мясных штурмов" россияне обещают 2,5 миллиона рублей (примерно 1 миллион гривен – 24 Канал),

– отмечают в ГУР.

Там также отмечают, что такая активизация процесса принудительного призыва – очередное нарушение международного права Россией.