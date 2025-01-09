Лише з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року в межах примусового призову до російської армії мобілізували приблизно 300 чоловіків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР.

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За відмову вступати до війська Росія погрожує чоловікам

"Окупаційні адміністрації активізували тиск з метою збільшення обсягів призову у поневолених громадах Херсонщини та Запорізької області", – пишуть в українській розвідці.

За її даними, росіяни змушують усіх чоловіків віком до 60 років ставати на "військовий облік".

Тим, хто намагається уникнути участі у війні проти України, прилітають погрози. Зокрема, росіяни маніпулюють звільненням з роботи та позбавленням будь-яких засобів для існування.

Окрім того, подібна ситуація на Луганщині. Там окупанти "заманюють" чоловіків підписати контракт одноразовими виплатами.

За життя мобілізованого для ведення "м'ясних штурмів" росіяни обіцяють 2,5 мільйона рублів (приблизно 1 мільйон гривень – 24 Канал),

– зауважують у ГУР.

Там також наголошують, що така активізація процесу примусового призову – чергове порушення міжнародного права Росією.