Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что враг обстреливает Чугуевский район с баллистического вооружения, передает 24 Канал.

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Около 16.01 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с территории Белгородской области по Харьковщине. Впоследствии в области прогремели мощные взрывы.

Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли около четырех ударов. По предварительной информации, враг применил ракеты С-300. Городская голова Чугуева Галина Минаева сообщила, что информация о раненых или погибших пока не поступала. В настоящее время экстренные службы ищут места попадания российских ракет.

Кроме того, для Харьковщины существует угроза применения "Шахедов". В Воздушных силах предупредили, что дроны-камикадзе двигаются в направлении Лозовой в Харьковской области.

Оккупанты продолжают террор Харьковщины