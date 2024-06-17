Глава областной военной администрации объяснил, что россияне ударили по населенному пункту вечером 17 июня. По словам Александра Прокудина, последствия удара уточняются.
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Что известно о последствиях атаки россиян по Херсону
Российская армия вечером (17 июня – 24 Канал) покрыла огнем Херсон. К сожалению, есть погибший. Тело неизвестного мужчины обнаружили на территории одного из парков,
– заявил глава Херсонской ОВА.
По его данным, вероятно, мужчина погиб во время минометного обстрела.
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Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказывала, что местные уже очень хорошо различают звуки различных видов оружия. В частности, в Бериславском районе слышно, как летит управляемая авиационная бомба, где больше застроек – подлет авиабомбы слышно не настолько хорошо.
Евгения Вирлич объяснила, что Россия системно обстреливает мирные города и села региона артиллерией и авиабомбами. В частности, россияне сначала преследуют гражданские машины дронами, а затем запускают по ним КАБы.
Последние новости из Херсона: коротко
- Глава Херсонской областной военной администрации утром 17 июня рассказал, что оккупанты атаковали дроном-камикадзе машину в селе Осокоровка Бериславского района. Они убили гражданского жителя 1974 года рождения.
- Александр Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки враги ранили двух человек. Ведь они атаковали Кизомис, Антоновку, Шляховое, Приднепровское, Токаревку, Тягинку, Новотягинку, Ольговку и Херсон.
- В частности, россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области и повредили 7 частных домов, попали в объект критической инфраструктуры, газопровод и машину.