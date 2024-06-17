Очільник обласної військової адміністрації пояснив, що росіяни вдарили по населеному пункту ввечері 17 червня. За словами Олександра Прокудіна, наслідки удару уточнюються.

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Що відомо про наслідки атаки росіян по Херсону

Російська армія ввечері (17 червня – 24 Канал) вкрила вогнем Херсон. На жаль, є загиблий. Тіло невідомого чоловіка виявили на території одного з парків,

– заявив очільник Херсонської ОВА.

За його даними, ймовірно, чоловік загинув під час мінометного обстрілу.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним загиблого чоловіка. Вічна пам'ять.

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Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповідала, що місцеві вже дуже добре розрізняють звуки різних видів зброї. Зокрема, у Бериславському районі чутно, як летить керована авіаційна бомба, де більше забудов – підліт авіабомби чути не настільки добре.

Євгенія Вірлич пояснила, що Росія системно обстрілює мирні міста та села регіону артилерією та авіабомбами. Зокрема, росіяни спочатку переслідують цивільні машини дронами, а потім запускають по них КАБи.

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