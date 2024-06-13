Від російських обстрілів щодня потерпає правобережжя Херсонщини. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що місцеві вже дуже добре розрізняють звуки різних видів зброї.

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Що передує обстрілу КАБами

Люди чують навіть найменші звуки. Найбільше вони помітні у приватному секторі, Бериславському районі. Там однозначно зрозуміло, що летить КАБ. Натомість у місцях, де більше забудов, підліт авіабомби чути не настільки добре.

Прильоту КАБа завжди передує дуже потужна розвідка БпЛА. Тобто всі російські дрони постійно літають, переслідують пересічних людей. Оскільки рух на трасах невеликий, то безпілотник може легко побачити транспорт, який рухається,

– розповіла журналістка з Херсона.

Дуже часто окупанти своїми дронами переслідують цивільний транспорт, щоб спустити на нього вибухівку. Після цього через якийсь час неподалік прилітає КАБ. Це відбувається постійно. Росія проводить системні обстріли мирних населених пунктів артилерією та авіабомбами.

Обстріли Херсонщини: що відомо