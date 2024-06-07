Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що це погано впливає на стан протягом дня. Особливо було важко позаминулої ночі, окупанти потужно обстріляли місто.

Дивіться також Рік після підриву: в Укргідроенерго розповіли, за скільки часу можна відновити Каховську ГЕС

Про обстріли

У ніч проти 6 червня росіяни завдали удару по Шуменському мікрорайону Херсона. Навіть люди у сусідніх районах відчули вибухи, вибило вікна й упали уламки. Окупанти застосовують усі можливі види озброєння проти херсонців.

Було настільки потужно, що чув майже увесь Херсон. Проте комунальники працюють, відновлюють енергосистему. Вони не влучили, хоча таке враження, що старалися поцілити в об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі, 4 людини отримали поранення за підсумками обстрілів минулого дня,

– зазначила журналістка.

Про комунікації

За словами Вірлич, з моменту захоплення росіянами Херсонщини почалися нескінченні проблеми з комунікаціями – спочатку через окупацію, тепер через обстріли. Попри всю складність, ремонтні бригади мобілізуються та забезпечують місцевих зв'язком. Утім, через обстріли він не завжди якісний та безперебійний.

Я не завжди маю зв'язок зі своїми батьками та друзями. Однак можу подзвонити комусь, хто живе неподалік, зв'язок там буде. Загалом є можливість дивитися телебачення, слухати радіо, користуватися інтернетом. Інша справа, що росіяни намагаються обстрілювати так, аби херсонці якомога довше залишалися без електрики,

– наголосила Євгенія Вірлич.

Окупанти прагнуть завдавати ударів у ті місця, де вони вважають, що буде скупчення людей або якихось будівельних матеріалів. Також росіяни прицільно б'ють по лікарнях, прикриваючись буцім тим, що там перебувають українські військові. Перед цим вони роблять анонс у своїх пропагандистських пабліках. Тому не виключено, що загарбники продовжуватимуть бити саме по цих місцях.

Яка ситуація на Херсонщині