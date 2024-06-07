Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что это плохо влияет на состояние в течение дня. Особенно было трудно позапрошлой ночью, оккупанты мощно обстреляли город.

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Об обстрелах

В ночь на 6 июня россияне нанесли удар по Шуменскому микрорайону Херсона. Даже люди в соседних районах почувствовали взрывы, выбило окна и упали обломки. Оккупанты применяют все возможные виды вооружения против жителей Херсона.

Было настолько мощно, что слышал почти весь Херсон. Однако коммунальщики работают, восстанавливают энергосистему. Они не попали, хотя такое впечатление, что старались попасть в объекты критической инфраструктуры. Есть пострадавшие, 4 человека получили ранения по итогам обстрелов прошлого дня,

– отметила журналистка.

О коммуникациях

По словам Вирлич, с момента захвата россиянами Херсонщины начались бесконечные проблемы с коммуникациями – сначала из-за оккупации, теперь из-за обстрелов. Несмотря на всю сложность, ремонтные бригады мобилизуются и обеспечивают связью местных. Впрочем, из-за обстрелов она не всегда качественная и бесперебойная.

Я не всегда имею связь со своими родителями и друзьями. Однако могу позвонить кому-то, кто живет неподалеку, связь там будет. В общем есть возможность смотреть телевидение, слушать радио, пользоваться интернетом. Другое дело, что россияне пытаются обстреливать так, чтобы херсонцы как можно дольше оставались без электричества,

– отметила Евгения Вирлич.

Оккупанты стремятся наносить удары в те места, где они считают, что будет скопление людей или каких-то строительных материалов. Также россияне прицельно бьют по больницам, прикрываясь якобы тем, что там находятся украинские военные. Перед этим они делают анонс в своих пропагандистских пабликах. Поэтому не исключено, что захватчики будут продолжать бить именно по этим местам.

Какова ситуация на Херсонщине