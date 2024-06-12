Херсонські енергетики повідомили, що через нічні удари росіян постраждала енергомережа області.
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Росіяни вночі вдарили по енергетиці Херсону
У "Херсонобленерго" розповіли, що уночі росіяни обстрілювали територію області, через що були частково пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
У зв'язку з цим на території Херсонської області можливе застосування аварійних відключень енергопостачання,
– повідомили в обласній енергетичній компанії.
Працівники АТ "Херсонобленерго" та НЕК "Укренерго" наразі проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Також енергетики зазначили, що для запобігання витоку інформації графіки можливих відключень публікувати не стали.
Що відомо про нічні атаки росіян
- Однією з основних цілей ворога під час сьогоднішньої атаки стала столиця. Саме на Київ летіла основна частина ракет та дронів.
- Ворог для покращення результатів намагався атакувати Київ під прикриттям поганої погоди.
- Дніпропетровщина також вночі відбивалася від російських "Шахедів". Внаслідок атаки на Дніпропетровщині постраждала родина з трьох осіб. ППО збила над областю 11 ударних дронів.
- Кілька годин потому уранці 12 червня в Україні знову лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу балістики. Зокрема, у передмісті Дніпра, у Новомосковському районі повідомили про вибухи. Ймовірно, пуск був з Бєлгородської області.