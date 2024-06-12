Херсонські енергетики повідомили, що через нічні удари росіян постраждала енергомережа області.

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Росіяни вночі вдарили по енергетиці Херсону

У "Херсонобленерго" розповіли, що уночі росіяни обстрілювали територію області, через що були частково пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

У зв'язку з цим на території Херсонської області можливе застосування аварійних відключень енергопостачання,

– повідомили в обласній енергетичній компанії.

Працівники АТ "Херсонобленерго" та НЕК "Укренерго" наразі проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Також енергетики зазначили, що для запобігання витоку інформації графіки можливих відключень публікувати не стали.

Що відомо про нічні атаки росіян