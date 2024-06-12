Херсонские энергетики сообщили, что из-за ночных ударов россиян пострадала энергосеть области.

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Россияне ночью ударили по энергетике Херсона

В "Херсоноблэнерго" рассказали, что ночью россияне обстреливали территорию области, из-за чего были частично повреждены объекты критической инфраструктуры.

В связи с этим на территории Херсонской области возможно применение аварийных отключений энергоснабжения,

– сообщили в областной энергетической компании.

Работники АО "Херсоноблэнерго" и НЭК "Укрэнерго" сейчас проводят аварийно-восстановительные работы.

Также энергетики отметили, что для предотвращения утечки информации графики возможных отключений публиковать не стали.

Что известно о ночных атаках россиян