Массированный ракетный обстрел проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
Кстати Целью утреннего массированного удара по Киеву были объекты ГУР и Служба внешней разведки, – СМИ
Ракетный удар по Киеву
Черник отметил, что наша система ПВО сработала невероятно, продемонстрировав серьезные показатели по уничтожению воздушных целей. Были сбиты, в частности, "Кинжал" Х-47М2 и баллистическая ракета.
Он напомнил, что россияне декларируют "Кинжал" как "гиперзвуковое" оружие со скоростью более 14 тысяч километров. Однако это довольно сомнительно, потому что он является доработкой "Искандера", скорость которого около 9 тысяч километров в час.
Как видим, для Patriot или SAMP-T это вполне подъемно,
– сказал военный эксперт.
Попутно он успокоил относительно заявлений о том, что Украине может не хватить ракет для системы ПВО. На самом деле у нас будет, чем сбивать вражеские ракеты.
Черник также отметил, что в России на днях состоялся серьезный дипломатический скандал. Так, в Кремль вызвали японского посла и выразили ему ноту из-за смягчения со стороны Токио законодательства о перепродаже оружия.
Как известно, Япония производит лицензированные ракеты к Patriot. Поэтому это не просто хорошая, а фантастическая новость для нас.
Важен ли был А-50
Военный эксперт объяснил, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не был важным во время ракетного обстрела 21 марта.
По его словам, Х-101 – это инерционная ракета, то есть ее программируют, после чего она летит искать цель. К тому же там есть множество аппаратуры, чтобы обманывать радиолокацию.
Ей рассказали, где, в какой точке она должна поворачивать, и она сама себе полетела искать цель,
– отметил Черник.
Он добавил, что самолет А-50 нужен для нанесения удара ракетой Х-59, которую запускают, в частности, с Су-34. Он призван подсветить ей цель.
Какие еще темы анализировал Черник
- Российские добровольцы должны масштабировать свой рейд на территорию страны-агрессора. Черник заметил, что Владимир Путин уже обратил внимание на эту операцию, осознавая, насколько это существенная проблема.
- Россия решила сформировать Днепровскую речную флотилию. По мнению Черника, таким образом оккупанты показывают, что что-то могут. Вероятно, что по Днепру есть очень серьезные боновые заграждения, то есть специальные плетеные металлические сетки.
- Эммануэль Макрон сдвинул с мертвой точки вопрос отправки войск в Украину. Черник считает, что мы можем дождаться этого в режиме суверенных государств.