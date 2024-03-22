Массированный ракетный обстрел проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Кстати Целью утреннего массированного удара по Киеву были объекты ГУР и Служба внешней разведки, – СМИ

Ракетный удар по Киеву

Черник отметил, что наша система ПВО сработала невероятно, продемонстрировав серьезные показатели по уничтожению воздушных целей. Были сбиты, в частности, "Кинжал" Х-47М2 и баллистическая ракета.

Он напомнил, что россияне декларируют "Кинжал" как "гиперзвуковое" оружие со скоростью более 14 тысяч километров. Однако это довольно сомнительно, потому что он является доработкой "Искандера", скорость которого около 9 тысяч километров в час.

Как видим, для Patriot или SAMP-T это вполне подъемно,

– сказал военный эксперт.

Попутно он успокоил относительно заявлений о том, что Украине может не хватить ракет для системы ПВО. На самом деле у нас будет, чем сбивать вражеские ракеты.

Черник также отметил, что в России на днях состоялся серьезный дипломатический скандал. Так, в Кремль вызвали японского посла и выразили ему ноту из-за смягчения со стороны Токио законодательства о перепродаже оружия.

Как известно, Япония производит лицензированные ракеты к Patriot. Поэтому это не просто хорошая, а фантастическая новость для нас.

Важен ли был А-50

Военный эксперт объяснил, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не был важным во время ракетного обстрела 21 марта.

По его словам, Х-101 – это инерционная ракета, то есть ее программируют, после чего она летит искать цель. К тому же там есть множество аппаратуры, чтобы обманывать радиолокацию.

Ей рассказали, где, в какой точке она должна поворачивать, и она сама себе полетела искать цель,

– отметил Черник.

Он добавил, что самолет А-50 нужен для нанесения удара ракетой Х-59, которую запускают, в частности, с Су-34. Он призван подсветить ей цель.

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