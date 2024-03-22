Масований ракетний обстріл проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

До речі Ціллю ранкового масованого удару по Києву були об'єкти ГУР та Служба зовнішньої розвідки, – ЗМІ

Ракетний удар по Києву

Черник зазначив, що наша система ППО спрацювала неймовірно, продемонструвавши серйозні показники зі знищення повітряних цілей. Були збиті, зокрема, "Кинджал" Х-47М2 та балістична ракета.

Він нагадав, що росіяни декларують "Кинджал" як "гіперзвукову" зброю зі швидкістю у понад 14 тисяч кілометрів. Однак це доволі сумнівно, тому що він є доопрацюванням "Іскандера", швидкість якого близько 9 тисяч кілометрів за годину.

Як бачимо, для Patriot чи SAMP-T це цілком підйомно,

– сказав військовий експерт.

Принагідно він заспокоїв щодо заяв про те, що Україні може не вистачити ракет для системи ППО. Насправді ж ми матимемо, чим збивати ворожі ракети.

Черник також зауважив, що в Росії днями відбувся серйозний дипломатичний скандал. Так, у Кремль викликали японського посла й висловили йому ноту через пом'якшення Токіо законодавства щодо перепродажу зброї.

Як відомо, Японія виробляє ліцензовані ракети до Patriot. Тож це не просто хороша, а фантастична новина для нас.

Чи важливий був А-50

Військовий експерт пояснив, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не був важливим під час ракетного обстрілу 21 березня.

За його словами, Х-101 – це інерційна ракета, тобто її запрограмовують, після чого вона летить шукати ціль. До того ж там є безліч апаратури, щоб обманювати радіолокацію.

Їй розказали, де, в якій точці вона має повертати, і вона сама собі полетіла шукати ціль,

– зазначив Черник.

Він додав, що літак А-50 потрібен для завдання удару ракетою Х-59, яку запускають, зокрема, з Су-34. Він покликаний підсвітити їй ціль.

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