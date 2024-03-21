Українські військові збили всі ворожі цілі. На жаль, не вдалось уникнути пошкоджень, люди зазнали поранень.
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Куди ворог цілився у Києві
Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті,
– заявило джерело у розвідці.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ розповіли, що основним напрямком удару був Київ, а ворожі ракети заходили з Півночі.
На жаль, внаслідок ворожої атаки зазнали поранень 13 людей. Зокрема:
- 6 – у Святошинському районі,
- 7 – в Шевченківському.
Окрім того, четверо людей довелось доправити до лікарні. Серед поранених є діти – влада повідомляла по постраждалих дівчат 13 та 11 років.