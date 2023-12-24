По крайней мере, об этом утверждают источники издания. Они говорят, что Владимир Путин лично рассказал Сирилу Рамафосе, что он был под угрозой обстрела со стороны России, когда прибыл в Киев с визитом. Но решил оправдать свой поступок.

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Путин был очень напряженным

Источники, приближенные к Кремлю, рассказали, что в июне, когда Украина начала контрнаступление, Владимир Путин был в изрядном напряжении. Он ожидал известия с фронтов. Более того, в публичных выступлениях российский президент буквально стал комментатором боя чуть ли не в режиме реального времени, отрицая постепенные успехи ВСУ.

"Враг пытается атаковать. Я считаю, что у ВСУ нет шансов", – подчеркнул Путин на сцене Петербургского международного экономического форума 16 июня.

Этими словами российский президент описывал битву, которая, отметил он, происходит "прямо сейчас".

В тот же день в Киев приехала делегация, в которую входили африканские лидеры. Они надеялись, что смогут продвинуть свой мирный план. Правда, во время своего визита им пришлось перейти к укрытию, ведь Владимир Путин атаковал украинскую столицу.

Тем не менее, на следующий день лидеры африканских государств прибыли и в Санкт-Петербург. Глава ЮАР Сирил Рамафоса переспросил у Владимира Путина, действительно ли он атаковал Киев, когда делегация находилась в украинской столице.

Да. Но я убедился, что это очень далеко от того места, где вы были,

– ответил ему Путин.

Это утверждают два человека, близкие к лидеру ЮАР. В то же время Владимир Путин продолжал делать вид, что он – любезный хозяин. Для этого делегацию взял с собой в обеденный круиз. По словам одного из членов африканской делегации, российскому президенту, похоже, было интересно подготовить канал для переговоров в будущем.

"Дело не в том, что я хочу вести переговоры. Но я должен подготовить к тому, как придет время, очень хорошо продуманный, умный, подходящий канал переговоров", – сказал он, когда описывал позицию российского президента.

Напомним, что в июне 2023 года своими соображениями по поводу переговоров между Россией и Украиной поделились лидеры нескольких африканских государств. Так появился так называемый африканский мирный план.