Там есть повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
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Какие последствия атаки на Мерефу
В Мерефе зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры, здания предприятия, частных жилых домов, хозяйственных помещений, магазина, а также складских помещений.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Предварительно установлено, что для атак по городу российская армия применила семь БпЛА "Герань-2",
– говорят в прокуратуре.
Последствия атаки по Мерефе / Фото Харьковской областной прокуратуры
Сейчас прокуроры и следователи документируют очередное военное преступление России. Начато досудебные расследования.
Однако, это не единственные обстрелы Харьковщины за сутки. Председатель ОВА Сергей Синегубов опубликовал сводку обстрелов области за 10 февраля:
- В 14:50 россияне атаковали Изюмский район. БпЛА попал в дерево и повредил частный дом.
- В 14:46 в Купянском районе было зафиксировано попадание БПЛА "Молния" и FPV-дрона. Там повреждены автомобиль и дом культуры. В 13:19, а также в 9:50 на территории района на открытую территорию дважды падали КАБы.
Последствия атак на Купянский район / Фото Сергея Синегубова
- В 13:27 в Купянске в результате обстрела горел частный дом, в котором пострадала 99-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс. А в 13:00 из-за атаки был поврежден еще один частный дом.
- В 11:57 в селе Казачья Лопань Харьковского района повреждения получила газовая труба. А в 10:30 в селе Борщева было попадание вражеского снаряда в лесу.