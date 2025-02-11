Там є пошкодження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Які наслідки атаки на Мерефу

У Мерефі зафіксовано пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, будівлі підприємства, приватних житлових будинків, господарчих приміщень, магазину, а також складських приміщень.

На щастя, минулося без постраждалих.

Попередньо встановлено, що для атак по місту російська армія застосувала сім БпЛА "Герань-2",

– кажуть у прокуратурі.

Наслідки атаки по Мерефі / Фото Харківської обласної прокуратури

Наразі прокурори та слідчі документують черговий воєнний злочин Росії. Розпочато досудові розслідування.

Однак, це не єдині обстріли Харківщини за добу. Голова ОВА Сергій Синєгубов опублікував зведення обстрілів області за 10 лютого:

О 14:50 росіяни атакували Ізюмський район. БпЛА влучив у дерево та пошкодив приватний будинок.

О 14:46 у Куп'янському районі було зафіксовано влучання БпЛА "Молнія" та FPV-дрона. Там пошкоджено автомобіль та будинок культури. О 13:19, а також о 9:50 на території району на відкриту територію двічі падали КАБи.

Наслідки атак на Куп'янський район / Фото Сергія Синєгубова