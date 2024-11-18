Защитникам неба удалось сбить не менее 8 ударных беспилотных летательных аппаратов врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО

В ночь на 18 ноября 2024 года, с 19:30 17 ноября, россияне атаковали Сумскую области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области.

Также из последнего региона российские захватчики выпустили не менее 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотных летательных аппаратов неустановленного типа.

Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БпЛА – локационно потеряно. Итого – к победе,

– говорится в сообщении Воздушных сил.



Сколько вражеских дронов сегодня сбило ПВО / Инфографика Воздушных сил