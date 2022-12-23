В ДТЭК сообщили, что обстрел был интенсивным, оборудование станции получило значительные повреждения. Где именно атаковали террористы – не сообщают.

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23 декабря оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что к сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, еще один получил ранения.

По состоянию на 20:38 в предприятии добавили, что энергетики начнут возобновлять работу оборудования после окончания обстрела.

Внимание! Это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.

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