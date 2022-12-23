У ДТЕК повідомили, що обстріл був інтенсивним, обладнання станції зазнало значних ушкоджень. Де саме атакували терористи – не повідомляють.

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23 грудня окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що на жаль, через атаку загинув працівник підприємства, ще один – отримав поранення.

Станом на 20:38 у підприємстві додали, що енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання, після закінчення обстрілу.

Увага! Це вже 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

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