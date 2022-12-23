Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, відповідне рішення ухвалили вимушено – через дефіцит електроенергії.
Увага Графіки не діють: у Києві – екстрені відключення світла
Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці – трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси,
– повідомив очільник столиці.
Втім, щоб забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, випустили 222 автобуси.
Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв.
Рухомий склад автобусів столиці
Загалом, за даними КМДА, наразі на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів.
Це – весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники – на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів,
– уточнив міський голова.
Кличко зазначив, що метро у Києві працює, і наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції – "Гідропарк" і "Дніпро" – тимчасово закриті.
Додамо, що 20 грудня станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" відновили свою роботу. Станція метро "Хрещатик"працює на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик.
Актуально про ситуацію зі світлом в Києві
- Енергосистема столиці досі у критичному стані через масовані ракетні обстріли Росії.
- Наразі графіки стабілізаційних відключень не діють – світло вимикають аварійно. Енергетикам потрібно ще трохи часу, аби повернутись до планових обмежень.
- В ОВА зазначили, що тепло- і водопостачання подається в усі райони Києва в штатному режимі.