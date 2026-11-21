Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Каковы подробности?

Очередной ночной удар привел к разрушению производственного сооружения. Огонь, охвативший объект после попадания, тушили пожарно-спасательные подразделения совместно с другими экстренными службами.

Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, не дав пламени распространиться дальше. На данный момент все работы по ликвидации последствий вражеского удара полностью завершены.

Спасатели показали кадры последствий обстрела: смотрите фото

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Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что вражеские силы уже атаковали гражданскую инфраструктуру региона: в ночь на 12 ноября войска России атаковали энергетические объекты и жилой сектор Ровенской области.

Тогда из-за повреждения сетей без электроснабжения временно остались потребители в Ровенском и Сарненском районах.