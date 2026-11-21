Про це повідомили в ДСНС України.

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Які подробиці?

Черговий нічний удар призвів до руйнування виробничої споруди. Вогонь, що охопив об'єкт після влучання, гасили пожежно-рятувальні підрозділи спільно з іншими екстреними службами.

Вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували загоряння, не давши полум'ю поширитися далі. Наразі всі роботи з ліквідації наслідків ворожого удару повністю завершено.

Рятувальники показали кадри наслідків обстрілу: дивіться фото

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Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворожі сили вже атакували цивільну інфраструктуру регіону: у ніч проти 12 листопада війська Росії атакували енергетичні об'єкти та житловий сектор Рівненщини.

Тоді через пошкодження мереж без електропостачання тимчасово залишилися споживачі у Рівненському та Сарненському районах.