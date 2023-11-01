О главных событиях дня по состоянию на 1 ноября, ситуации на фронте, атаках врага – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

06:41, 1 ноября

В Хмельницкой области работала ПВО

Ночью 1 ноября о звуках взрывов и работе ПВО сообщил первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин. Сначала взрывы прогремели около полуночи, вторично – около 2:00 ночи.

06:39, 1 ноября

ВСУ наступают на живых направлениях

Специалисты Института изучения войны (ISW) фиксируют, что Силы обороны ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении и под Бахмутом.

06:37, 1 ноября

Заставят ли потери армии убедить Путина остановить войну

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что колоссальные потери российской армии не убедят Путина прекратить войну. Это возможно разве что в случае тотального недовольства властью среди россиян.

06:20, 1 ноября

70% россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну

По данным российской аналитической службы "Левада-Центр", 70% россиян готовы были поддержать намерения Путина прекратить войну против Украины. Однако большинство из опрошенных российских граждан не хотят возвращать захваченные территории нашему государству.

06:10, 1 ноября

Россия запустила "Шахеды"

Россияне в ночь с 31 октября по 1 ноября запустили ударные беспилотники типа "Шахед" на территорию Украины. Впоследствии взрывы прогремели в Полтавской и Хмельницкой областях. В воздушных силах предупреждали об угрозе атаки для города Староконстантинов.