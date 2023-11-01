О главных событиях дня по состоянию на 1 ноября, ситуации на фронте, атаках врага – читайте в материале 24 Канала.

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06:41, 1 ноября В Хмельницкой области работала ПВО Ночью 1 ноября о звуках взрывов и работе ПВО сообщил первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин. Сначала взрывы прогремели около полуночи, вторично – около 2:00 ночи.

06:39, 1 ноября ВСУ наступают на живых направлениях Специалисты Института изучения войны (ISW) фиксируют, что Силы обороны ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении и под Бахмутом.

06:37, 1 ноября Заставят ли потери армии убедить Путина остановить войну Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что колоссальные потери российской армии не убедят Путина прекратить войну. Это возможно разве что в случае тотального недовольства властью среди россиян.

06:20, 1 ноября 70% россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну По данным российской аналитической службы "Левада-Центр", 70% россиян готовы были поддержать намерения Путина прекратить войну против Украины. Однако большинство из опрошенных российских граждан не хотят возвращать захваченные территории нашему государству.