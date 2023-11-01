06:10, 1 листопада

Росіяни в ніч з 31 жовтня на 1 листопада запустили ударні безпілотники типу "Шахед" на територію України. Згодом вибухи пролунали у Полтавській та Хмельницькій областях. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки для міста Старокостянтинів.