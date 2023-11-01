Про головні події дня станом на 1 листопада, ситуацію на фронті, атаки ворога – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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На Хмельниччині працвала ППО
Вночі 1 листопада про звуки вибухів і роботу ППО повідомив перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін. Спершу вибухи пролунали близько півночі, вдруге – близько 2:00 ночі.
ЗСУ наступають на жвох напрямках
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) фіксують, що Сили оборони ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку і під Бахмутом.
Чи змусять втрати армії переконати Путіна зупинити війну
Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що колосальні втрати російської армії не переконають Путіна припинити війну. Це можливо хіба що у разі тотального невдоволення владою серед росіян.
70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну
За даними російського аналітичної служби "Левада-Центр", 70% росіян готові були б підтримати наміри Путіна припинити війну проти України. Однак більшість з опитаних російських громадян не хоче повертати захоплені території нашій державі.
Росія запустила "Шахеди"
Росіяни в ніч з 31 жовтня на 1 листопада запустили ударні безпілотники типу "Шахед" на територію України. Згодом вибухи пролунали у Полтавській та Хмельницькій областях. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки для міста Старокостянтинів.