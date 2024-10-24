Известно, что в регионе тревога объявлялась дважды и длилась более 9 часов. Глава Киевской ОГА рассказал детали атаки противника.

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Последствия атаки врага

Захватчики этой ночью в очередной раз атаковали Киевскую область БПЛА. В регионе работали силы противовоздушной обороны. По словам Руслана Кравченко, главы местной ОВА, вражеские цели уничтожены.

Он добавил, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Также известно, что пострадавших среди населения нет.

В одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий,

– сообщил Кравченко.

Кроме того, глава ОВА отметил, что произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Указывается, что пожар удалось ликвидировать.

Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.



Правоохранители фиксируют последствия / Фото Нацполиции



Последствия вражеской атаки / Фото Нацполиции