Відомо, що в регіоні тривога оголошувалася двічі та тривала понад 9 годин. Глава Київської ОВА розповів деталі атаки противника.

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Наслідки атаки ворога

Загарбники цієї ночі вкотре атакували Київську область БпЛА. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. За словами Руслана Кравченко, очільника місцевої ОВА, ворожі цілі знищено.

Він додав, що влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Також відомо, що постраждалих серед населення немає.

В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств,

– повідомив Кравченко.

Крім того, глава ОВА зазначив, що сталося пошкодження корпусу трансформатора та загоряння трав'яного настилу. Вказується, що пожежу вдалося ліквідувати.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.



Правоохоронці фіксують наслідки / Фото Нацполіції



Наслідки ворожої атаки / Фото Нацполіції