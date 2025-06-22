Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Какое количество целей сбила противовоздушная оборона

В ночь на 22 июня (с 21:00 21 июня) противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской области, зенитной управляемой ракетой С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.

Также враг применил 47 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Курск и Приморско-Ахтарск в России.

Основное направление удара пришлось на Черниговскую область.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 28 вражеских БПЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 – сбито огневыми средствами поражения, 10 – локально потеряны/заглушены РЭБ,

– пишут военные.



Работа ПВО ночью 22 июня / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности на Черниговщине, Сумщине и Одесской области.