Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что около 22:00 оккупанты беспилотниками обстреляли Киевский район Харькова. Была повреждена крыша пятиэтажки, частично разрушены верхние этажи, где пожарным, к счастью, удалось потушить огонь, чтобы он не распространился.

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Ночной обстрел Харькова

После атаки россиян пришлось привлекать кинологов с собаками, они проверяли, были ли на разрушенных этажах здания люди.

Всего пострадало 8 человек, из них пятеро были эвакуированы, среди них есть маленький ребенок. Большинство жертв ранило стеклом. Также было повреждено много транспорта, который был припаркован возле здания,

– сказала Анна Черненко.

Один из пострадавших – мужчина, который получил ранение стеклом из-за атаки беспилотниками, рассказал, что все произошло очень неожиданно.

Ничего не слышал, только резкий взрыв, и все посыпалось. Окна вылетели из кухни. Все разрушено. Хорошо, что женщина находится за границей - она бы этого не пережила. А эти твари (россияне – 24 Канал) – это же не люди,

– подчеркнул он.

Последствия атаки

Представитель областной прокуратуры Харьковщины отметил, что для ударов враг использовал БпЛА Герань-2.

Среди раненых есть шестилетний мальчик, у которого острая реакция на стресс,

– подчеркнул он.

Пожар от удара повредил две карты квартиры на пятом этаже, огонь также частично распространился на четвертый этаж, но спасатели оперативно локализовали пламя.

Стоит добавить, что в ночь на 3 марта российские военные также атаковали "Фельдман экопарк". В результате удара были разрушены вольеры и погибли животные, в частности козы. Харьковская областная прокуратура открыла производство по факту военного преступления и начала расследование.