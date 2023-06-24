Взрывы раздались около 3:17. Впоследствии слышали и повторные взрывы. Об этом сообщили журналисты Суспільного.

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Взрывы в городе подтвердили в Кировоградской ОВА. Там призвали людей находиться в укрытиях на фоне того, что по состоянию на 3:30 по всей стране объявлена воздушная тревога.

Также взрывы слышали в Киеве, Днепре, Харькове, Кривом Роге, Николаеве, Херсоне, Полтавской, Винницкой и Черкасской областях.