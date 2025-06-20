Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Воздушную тревогу в регионе объявили в 00:52.

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