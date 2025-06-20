Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Воздушную тревогу в регионе объявили в 00:52.
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Ночью пятницы, 20 июня, враг в очередной раз атакует Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Одессе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Воздушную тревогу в регионе объявили в 00:52.
Смотрите также Враг атаковал ударными дронами Харьков, один из прилетов – возле многоэтажек