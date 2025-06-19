Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Куда направляются вражеские БпЛА

23:25, 19 июня

  • БпЛА на Сумщине – курсом на Полтавщину и Харьковщину.
  • БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Харьков.
  • БпЛА на востоке Харьковщины – курсом на запад.
  • БпЛА в Запорожской области – курсом на запад.
23:15, 19 июня

Обновления по движению дронов

  • БпЛА на Сумщине – курсом на Сумы и Лебедин.
  • БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Харьков.
  • БпЛА в Запорожской области – постоянно меняют курс.
23:11, 19 июня

Взрывы прогремели в Харькове.

23:11, 19 июня

Харьков – БпЛА в направлении города!

23:09, 19 июня

Взрывы прогремели в Сумах.

23:08, 19 июня

Сумы – БпЛА в направлении города!