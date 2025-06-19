Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Куда направляются вражеские БпЛА
23:25, 19 июня
- БпЛА на Сумщине – курсом на Полтавщину и Харьковщину.
- БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Харьков.
- БпЛА на востоке Харьковщины – курсом на запад.
- БпЛА в Запорожской области – курсом на запад.
23:15, 19 июня
Обновления по движению дронов
- БпЛА на Сумщине – курсом на Сумы и Лебедин.
- БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Харьков.
- БпЛА в Запорожской области – постоянно меняют курс.
23:11, 19 июня
Взрывы прогремели в Харькове.
23:11, 19 июня
Харьков – БпЛА в направлении города!
23:09, 19 июня
Взрывы прогремели в Сумах.
23:08, 19 июня
Сумы – БпЛА в направлении города!