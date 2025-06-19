Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Куди прямують ворожі БпЛА
23:25, 19 червня
- БпЛА на Сумщині – курсом на Полтавщину та Харківщину.
- БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Харків.
- БпЛА на сході Харківщини – курсом на захід.
- БпЛА в Запорізькій області – курсом на захід.
23:15, 19 червня
Оновлення щодо руху дронів
- БпЛА на Сумщині – курсом на Суми та Лебедин.
- БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Харків.
- БпЛА в Запорізькій області – постійно змінюють курс.
23:11, 19 червня
Вибухи пролунали в Харкові.
23:11, 19 червня
Харків – БпЛА у напрямку міста!
23:09, 19 червня
Вибухи пролунали в Сумах.
23:08, 19 червня
Суми – БпЛА у напрямку міста!