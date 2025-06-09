Вражеская армия атакует гражданскую инфраструктуру. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в Роменской районной государственной администрации, передает 24 Канал.

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Враг стал чаще атаковать БПЛА

В течение мая Россия нанесла 2 ракетных и 20 дроновых ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре Роменского района.

Руководитель штаба ТрО констатировал рост интенсивности атак с применением БПЛА, в частности "Ланцетов".

На территории района работают подразделения ПВО, которые выполняют задачи по прикрытию воздушного пространства. С начала 2025 года там уничтожено 82 российских беспилотника.

К слову, по данным аналитиков DeepState, оккупанты приблизились к Сумам на расстояние 20 километров, что является критическим для возможного обстрела из РСЗО, артиллерии и FPV-дронами.

Однако глава Сумской ОВА Олег Григоров отметил – российские FPV-дроны не долетают до областного центра. "Мы их фиксируем ближе к линии боевого соприкосновения", – уточнил чиновник.