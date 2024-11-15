Вечером 14 ноября Россия уже атаковала Одессу. Били "Шахедами" по центру города и по области. Там есть погибшая и раненые, разрушенные дома.

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Что известно о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов,

– написали некоторые местные паблики.

Некоторые из мониторинговых сообществ добавили, что это работает ПВО в Каменце-Подольском. Собственно, мониторы писали о том, что "Шахеды" летят на город. Но в Воздушных силах ничего не указывали на этот счет, кроме того, что дроны из Винницкой области летят на Запад Украины.

Это те "Шахеды", которые были в Одесской области и двинулись дальше. На этот раз враг сосредоточился на юго-западных регионах Украины.

В Хмельницком городском совете также не комментировали взрывы.

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