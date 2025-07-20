30 октября 2024 года Россия забрала самое дорогое у Татьяны Матяш-Мирной и ее мужа – убила их единственного ребенка, 11-летнего Марка, сбросив на их дом в Харькове авиабомбу. Родители, которым удалось выжить, пытаются понять, как им жить без сына, который был центром их жизни.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Татьяна Матяш-Мирная рассказала 24 Каналу о том страшном дне и тяжелой реабилитации после прилета.

Важно За последние 3 месяца количество погибших и раненых детей в Украине выросло втрое, – ЮНИСЕФ

Россия убила Марка, которому было всего 11 лет

"Раньше мы были счастливыми людьми", – говорит Татьяна.

Все в их жизни было связано со швейным производством. Там они и познакомились с мужем, а через несколько лет поженились и родился Марк, который стал для родителей смыслом жизни.

Все, что делали Татьяна с мужем, они делали для сына. У Марка было все, что хотел, и даже больше. Для этого Татьяна вернулась к работе как только сыну исполнилось 6 месяцев. Днем, когда Татьяна работала, с Марком оставалась ее мама, а ночью Татьяна сама присматривала за сыном. И хоть это было тяжелое время, Татьяна вспоминает его с большим теплом и любовью.

Из любви к Марку Татьяна создала личный бренд одежды для мальчиков, чтобы у детей была стильная и качественная одежда. В этом деле Марк активно помогал маме: любил примерять новые модели, соглашался участвовать в фотосессиях и был центром внимания, что очень любил.

"Наш сыночек рос в полной и счастливой семье. Мы привили ему любовь к людям и он это постоянно проявлял во внимании к друзьям и учителям. Всегда хотел чем-то помочь близким, а также обожал дарить подарки. Это был активный мальчик, который радовался мелочам. Мы много ходили, поэтому для Марка было весело проехаться в обычном троллейбусе. Он искал счастливый билет, где будут одинаковые цифры и верил, что те принесут успех", – поделилась Татьяна.



Татьяна с сыном / Фото из семейного архива

Для нее он был лучшим другом. Любил ходить с мамой на работу, но больше всего – проводить время вместе. Выходные семья активно проводила в парке, катаясь на гироборде. Когда Марк немного подрос, папа начал брать его с собой на отдых – на рыбалку или в сауну.

Мы очень старались, чтобы Марк, как вырастет, вспоминал с улыбкой свое детство. Мне, наверное, никогда не станет понятно, чем провинился мой сын, что у него забрали жизнь, которая только началась,

– рассказала женщина.

День, когда россияне сбросили авиабомбу на дом Татьяны

Самый ужасный день в жизни Татьяны начался как самый обычный день для их семьи. К ним в гости пришел племянник, он любил оставаться у них с ночевкой. Татьяна была на работе, а мальчики играли в баскетбол, снимали видео, катались на велосипедах, делали трюки и играли в игры на телефонах. Вечером они поужинали все вместе. Это был очень теплый семейный вечер и никто не подозревал, чем все закончится.

Женщина была в ванной, когда муж начал стучать в дверь. На Харьков уже летели ракеты и он сказал ей поспешить. Мужчина с детьми были в коридоре, и как только Татьяна открыла дверь из ванной комнаты – ее сразу же отбросило волной назад.

Все, что помню, это сильный хлопок и хруст. Потом открыла глаза, а я лежу в завалах и с одной стороны маленькая дырка, в которой видно свет. Я начала звать на помощь. Откликнулся кто-то из спасательной службы и спросил, кто еще со мной под завалами. Я ответила, что муж и двое детей. Когда меня привезли в больницу, я спросила, где дети. Мне сказали, что их увезли в другую больницу,

– вспомнила Татьяна.

Дом, в который попал КАБ в Харькове: смотрите видео

Мужчина отделался ушибами и царапинами. В то же время Татьяна серьезно пострадала. Врачам пришлось реанимировать ее, чтобы привести в чувство. Сначала Татьяна не могла даже пошевелиться, все делали за нее. С сыном ей пришлось прощаться по телефону, потому что на момент похорон она была в реанимации.

"Когда нам сказали, что сына больше нет, наша жизнь остановилась, а мы с мужем теперь не живем, а существуем. Улыбку вызывают лишь воспоминания о Марке. Поэтому мне хотелось быстрее стать на ноги и пойти к нему на могилку", – поделилась Татьяна.

Татьяна училась заново сидеть и ходить

Татьяне сделали три операции и сразу начали реабилитацию. Врачи сказали, что реабилитация для нее теперь на всю жизнь. Останавливаться нельзя, ведь в ее случае все усилия быстро теряются, если не заниматься. Наибольшее влияние на организм имеет нервная система, поэтому очень важно сочетание покоя и физических упражнений. Впрочем, признается женщина, после потери сына она не может найти покоя ни днем, ни ночью.



Татьяна во время реабилитации / Фото из семейного архива

"Врачи назначили антидепрессанты, снотворное, но это – лекарства, действующие на физическое состояние. Я бы описала свои чувства так – лекарства не дают выйти наружу тому крику, что внутри. Поэтому меня не пустили на могилу к сыну, когда исполнилось 40 дней после гибели", – сказала Татьяна.

После больницы ее перевели в Институт протезирования и реабилитации, потом еще на два месяца в Латвию. Сейчас Татьяна вернулась в Харьков, занимается физическими упражнениями, ходит к психотерапевту и пытается максимально успокаиваться. Хотя это очень трудно, ведь в любой момент возможны ракетные удары, а когда она слышит плохие новости после прилетов, то будто возвращается в тот страшный для их семьи день.

Даже если Марка уже нет – родители выполнят обещания

Татьяна с мужем не могут сейчас оправиться от потери сына. Однако нужно жить дальше, убеждена женщина. Она часто вспоминает, сколько замечательных планов на будущее они строили, в частности развитие собственного бренда одежды. Они планировали, что Марк вырастет и продолжит это дело.

Теперь Татьяна хочет помогать шитьем одежды детям, которые нуждаются в материальной помощи после потери родных и имущества после ударов врага. Она очень хочет, чтобы дети понимали: они – самое дорогое для взрослых.

Многие украинцы сейчас страдают от войны, поэтому Татьяна очень хочет облегчить состояние этих людей хотя бы пониманием, что они не одни в своем горе. Возможно, тогда им станет легче и они попытаются найти свой хотя бы маленький смысл, а потом решение, как продолжать жить дальше.

Мы с мужем не можем прийти в себя после потери сына. Никакие слова здесь не помогут, однако нужно жить дальше и мы ищем за что зацепиться, чтобы продолжать свою дорогу. Для нас – это память о сыне и выполнение обещаний для него. Даже если Марчика уже нет с нами,

– поделилась Татьяна.



Татьяна с мужем / Фото из семейного архива

Марк очень хотел домашнего любимца, уже даже выбрал породу, и родители обещали, что обязательно возьмут ему собаку, когда закончится война. Однако сначала им нужно встать на ноги во всех смыслах. Тот страшный день забрал сына и все, что у них было. Сгорели даже документы, и только недавно удалось их восстановить.

"Очень страшно говорить, но мы с мужем, как в тех играх, что сын играл: проиграли и обнулились. Теперь нужно начинать все снова", – сказала Татьяна.

Будущего, говорит она, у сына уже нет. Но в память о нем она хочет продолжить начатое дело с брендом одежды и все же купить собаку, о которой мечтал Марк.