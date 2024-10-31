Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он также отметил, что количество пострадавших в городе снова возросло.

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Ребенок погиб после вражеского обстрела по Харькову

Олег Синегубов в 00:43 31 октября сообщил, что после вражеского попадания в многоэтажку в Салтовском районе Харькова, к сожалению, погиб ребенок.

Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика,

– отметил глава Харьковской ОВА.

Кроме того, директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал Суспільному, что ребенка, погибшего в результате попадания России по дому в Харькове, достали из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами, без признаков жизни.

"Реанимационные мероприятия проводили в течение 40 минут. Ребенку было около 14 – 15 лет", – сказал он. Впоследствии в ОВА уточнили, что мальчику было 11 лет.

Забашта также сообщил, что количество пострадавших возросло до 30 человек, еще один ребенок находится под завалами. Сейчас на месте попадания проводят аварийно-спасательные работы, поэтому количество пострадавших и погибших может увеличиться.

К слову, российская армия обстреляла дом в Салтовском районе Харькова КАБом, во время атаки на месте происшествия был взрыв, а в части города пропал свет. Сейчас спасатели эвакуируют людей из многоэтажки, а также деблокируют пострадавших.